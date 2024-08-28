В Кремле заявили об отсутствии предпосылок для переговоров с Украиной

Индия ничего конкретного не предложила

В Кремле сейчас не видят предпосылок для мирных переговоров с Украиной.

"В настоящий момент более чем очевидно, что каких-то предпосылок для таких переговоров нет", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (цитата по РИА Новости).

В Кремле отметили, что Индия хотела бы помочь России и Украине достичь мира, но премьер-министр Индии Нарендра Моди пока не предложил Владимиру Путину конкретного плана по урегулированию кризиса.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт обязательно завершится диалогом, но для него Киеву "нужно иметь сильные позиции".

В июне Путин перечислил условия для мирных переговоров с Украиной. В частности, Киев должен вывести свои войска с территории новых регионов России, отказаться от планов вступления в НАТО и признать внеблоковый и безъядерный статус.

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