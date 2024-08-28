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После загадочной смерти мужа певица Натали решилась на смелый шаг

12:52
  • среда
  • 28 августа 2024

Потеря супруга стала для артистки большим потрясением

Певица Натали (настоящее имя Наталья Рудина) прославилась много лет назад благодаря песне "Ветер с моря дул". На какое-то время артистка ушла в тень, однако потом снова "выстрелила", выпустив композицию "О Боже, какой мужчина".

В прошлом году имя певицы снова оказалось у россиян на устах - стало известно о загадочной смерти ее мужа, продюсера Александра Рудина. Ходят слухи, что он свел счеты с жизнью, однако что конкретно случилось с мужчиной, неизвестно. Поговаривают, после перенесенного коронавируса Рудин никак не мог восстановиться, в результате чего и принял роковое решение.

Смерть любимого супруга сразила Натали наповал. На какое-то время она даже оставила музыку. Однако теперь стало известно, что артистка снова захотела выступать. Более того, исполнительница решилась на смелый шаг - она снизила гонорар. Если раньше пригласить звезду 90-х стоило около двух миллионов, то теперь ценник снизился до миллиона рублей. В Москве Натали готова спеть вживую за 500 тысяч рублей, сообщает телеграм-канал SHOT.

Ранее 50-летняя Натали говорила, что творчество помогает ей пережить трагедию в семье и снова начать улыбаться.

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