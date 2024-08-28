На линию МЦК вышла беспилотная "Ласточка"

Машинист только контролирует открытие и закрытие дверей

Первая "Ласточка" летит по МЦК самостоятельно, без помощи машиниста. Правда, он пока еще находится в кабине, но его задача - лишь контролировать автоматику. Вести поезд теперь можно на расстоянии - из центра дистанционного управления.

"Непосредственно движение поезда, остановки у платформ, обнаружение препятствий, автоматическая установка - это все выполняет система. Мы много провели исследований, сравнивали, как работает человек, как работает система, и все это привело к тому, что мы получили декларации на все системы. И вот сегодня запускаем в эксплуатацию с пассажирами", - рассказал Павел Попов, заместитель генерального директора НИИ информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте.

Система прошла многократные испытания на точность и безопасность. Например, перед поездом расставляли различные манекены и проверяли, заметит ли он препятствие вовремя. Беспилотную "Ласточку" зрение никогда не подводило. Еще бы: вместо двух человеческих глаз – восемь камер с разным фокусным расстоянием. Инфракрасные объективы, лазерные и ультразвуковые датчики не обмануть ни в дождь, ни в туман.

Камеры контролируют посадку и высадку пассажиров, но открывает и закрывает двери машинист. Таких поездов на МЦК будет все больше, и постепенно интервал движения сократят с четырех до трех минут. Умные "Ласточки" безукоризненно пунктуальны.

При этом все технические разработки – отечественного производства, отмечают в "РЖД".

"Программный продукт наш, российский. Часть элементов, которые сейчас используют в поезде, сертифицированы, но они зарубежного производства. Мы перед собой поставили задачу их сделать лучше, нежели зарубежные аналоги, и к середине следующего года мы получим фактически весь спектр отечественных приборов, которые обеспечат такое движение", - завил Олег Белозеров, генеральный директор "РЖД".

С 28 августа "Ласточка" с автоматической системой управления курсирует по МЦК. Первые пассажиры уже оценили беспилотный состав: "Это прекрасно, как будто человек работает. И очень удобно. Тихо, приятно".

Поезд-беспилотник обладает третьим уровнем автоматизации. При четвертом - максимальном - в кабине машинистов не будет. В "РЖД" уже проводят испытания подобных составов.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр"

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