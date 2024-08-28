Неделя финансовой грамотности проходит в Москве

В рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030"

"Заповедное посольство" в Зарядье стало центром финансового просвещения. Ненавязчиво, как будто играючи, посетителей здесь учат азам разумных трат, накоплений, инвестиций, а заодно защите собственных прав. Всего неделя, чтобы все успеть.

"Это большой просветительский марафон для всей семьи. Чтобы все посетители смогли получить ответы на свои личные запросы, мы подготовили обширную программу мероприятий. И пригласили на нашу площадку ведущих экспертов из бизнеса, общественных организаций, ведущих банков, вузов, налоговой службы, финансовых органов, страховых организаций", - отметила Елена Зяббарова, руководитель Департамента финансов города Москвы.

Чтобы знания не остались в теории, их предлагают сразу закрепить на практике. Помогут полторы сотни мероприятий. Для начала - тестирование. Финансовый чек-ап - так организаторы его назвали. Оно поможет посетителю понять уровень своих знаний в области финансов. А также - пробелы в них.

На месте можно сразу же совершенствовать результаты. Мастер-классы, лекции, деловые игры, кинолекторий, открытые разговоры. Язык - популярный, темы - животрепещущие.

"У нас есть консультант из налоговой службы, Минфина, Роспотребнадзора, службы финансового уполномоченного. Человек может прийти в живом порядке, получить персональную консультацию", - сообщила Ольга Лукачёва, руководитель Центра финансовой грамотности города Москвы.

Если есть идея открыть свое дело, вникнуть в нюансы и не споткнуться о подводные камни, доступны бизнес-консультанты.

"К нам приходит абсолютно любая аудитория. Это и начинающие предприниматели, которые хотят уйти из найма и думают только-только открыть свое дело. Есть уже уверенные бизнесмены, которые хотят посмотреть, какие есть новые техники учета финансов в современном бизнесе", - объяснила Марина Плигина, бизнес-тренер по финансам.

Современные технологии интерпретируют сложную информацию в игру. VR-тренажер моделирует пять сценариев, с которыми может столкнуться каждый: по страхованию, кредитованию, защите прав потребителей, налоговой грамотности.

"Человек попадает в виртуальный город. Мы его условно называем "Москва будущего". И человек себя может попробовать, например, в магазине - в сфере защиты прав потребителей. Купить, обменять, вернуть товар", - говорит Анастасия Жужина, начальник Управления повышения финансовой грамотности населения.

Как защитить собственные сбережения и распознать мошенников? Как формировать цель и научиться копить?

Свыше 20 тысяч человек посетили мероприятие в прошлом году. Программа нынешней недели финансовой грамотности, судя по аншлагу, обновит все рекорды.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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