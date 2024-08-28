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РАМТ готовится открыть новый сезон

15:02
  • среда
  • 28 августа 2024

Труппа собралась после летних каникул

Художественные размышления и сказочные повести: Российский академический молодежный театр готовится открыть новый сезон.

В среду труппа собралась после летних каникул - пообщаться, поприветствовать новых артистов и, конечно, обсудить будущие спектакли. В этом году в театре множество премьер. Как на большой сцене, так и на малой.

Уже в конце сентября зрители смогут увидеть семейную сагу "Усадьба Ланиных" по пьесе Бориса Зайцева. Кроме того, труппа работает над постановками "Лето Господне" и "Томасина". И уже скоро начнутся репетиции спектакля "Ежик и Медвежонок", эта премьера ожидается в начале следующего года. Зрителей планируют разместить прямо на сцене.

"Каждый год, каждый новый сезон - это обязательно новое дыхание. Вот это очень-очень важное чувство. И к спектаклям новым, которые у нас будут, я отношусь с надеждой и с любовью", - сказал Алексей Бородин, художественный руководитель Российского академического молодежного театра.

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Российский академический молодёжный театр
Российский академический молодёжный театр
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