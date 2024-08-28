Москвичей и гостей столицы ждет грандиозная церемония закрытия фестиваля "Спасская башня"

Трансляция на канале "ТВ Центр" начнется 1 сентября в 20:00

Камера, мотор! И музыканты военного оркестра Народно-освободительной армии Китая перемещаются в фантастическое пространство - колонны, высокие своды. Это команда "ТВ Центра" готовит для зрителей сюрприз - идут съемки видеовизиток участников фестиваля "Спасская башня".

"Так как тема этого фестиваля - "Героям Отечества посвящается", мы попробовали их поместить в некий Зал Славы. Ненастоящий, виртуальный, придуманный, но какой-то вот такой приближенный к реальности", - говорит Тимур Рамазанов, режиссер-постановщик телеверсии фестиваля "Спасская башня".

И неслучайно стали использовать светодиодный экран. Подобная технология чаще встречается в кино, чем на телевидении. Но это особый фестиваль.

"Обычно виртуально пространство используется в синей и зеленой студии. Здесь мы используем виртуальную студию, потому что коллективы военные, всегда используется зеленый цвет в одежде, синего тоже очень много. И единственный способ этого избежать - снимать в как бы реальных условиях", - объяснил Алексей Богданов, оператор-постановщик телеверсии фестиваля "Спасская башня".

Видеовизитки позволят лучше узнать всех участников. Оценить их невероятные костюмы. Один из них, например, сохранил свой оригинальный дизайн еще с 1326 года. Во времена Османской империи турецкие воины танцевали со щитом и мечом, поднимая боевой дух.

Видеовизитка позволит оценить и необычные музыкальные инструменты. В турецком историческом ансамбле "Мехтер", который столетия назад был частью янычарского полка, играют на маленьких барабанах - кючук наккаре. Необычно звучит и очень популярный в странах Африки, изготовленный из дерева Ши ударный инструмент балафон.

Играют на балафоне и других музыкальных инструментах музыканты из первого женского оркестра Африки "Амазонки Гвинеи". Все участницы коллектива служат в Национальной жандармерии. А кроме того - еще и профессиональные музыканты. Много гастролируют не только по Африке, но и по всему миру.

Оркестр из Гвинеи в фестивале "Спасская башня" участвует впервые. В команде дебютантов еще и российский сводный оркестр полиции МВД. Программу к фестивалю готовили особую. В ней и попурри в посвящение Москве, и песни о милиции.

"Третий блок - молодежный, современный, зажигательный, где наши курсанты прекрасные показывают всю удаль молодецкую современного полицейского", - рассказал Игорь Канурин, главный дирижер и художественный руководитель сводного оркестра полиции МВД.

"Спасская башня" в этом смысле - фестиваль удивительный. На одной сцене гармонично и легко сосуществуют история, традиции, современные технологии и музыкальные композиции. Убедиться в этом можно будет в воскресенье на канале "ТВ Центр" во время трансляции закрытия фестиваля.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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