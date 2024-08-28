Ярославский губернатор передал Путину шеврон из зоны спецоперации

Сделать это попросили артиллеристы

Владимир Путин провел рабочую встречу в Кремле с губернатором Ярославской области. Михаил Евраев доложил президенту о результатах социально-экономического развития региона за последние два года.

Объем промышленного производства вырос более чем на 6 процентов, сельскохозяйственного - на 5. В области - самая низкая инфляция по Центральному федеральному округу, а рост зарплат - выше средних по стране. Активно возводят новое жилье, полностью решена проблема обманутых дольщиков. Открыт новый корпус областной онкологической больницы. В два раза - до трех миллионов в год - вырос туристический поток.

Особое внимание уделяют поддержке участников СВО и членов их семей, а также жителей приграничных территорий и новых регионов.

Евраев: "Активную помощь оказываем Акимовскому району Запорожской области. Это наш подшефный район. Сдали очередной объект. Это дом культуры. У нас отдыхает более 1200 детей - мы принимаем из четырех новых регионов и Белгородской области ежегодно. И вот я когда встречался на линии соприкосновения с нашими ребятами-артиллеристами, они просили вам передать свой шеврон. Смысл которого - "Неважно, насколько силен противник, важно - кто рядом". Я с огромным удовольствием вам его передаю".

Также в среду Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым вопросы углубления двустороннего сотрудничества. Лидеры выразили удовлетворение успешными итогами недавнего визита президента России в Баку. Отдельное внимание уделили подготовке мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Владимир Путин подтвердил готовность и далее оказывать все возможное содействие обеим сторонам для урегулирования спорных вопросов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram