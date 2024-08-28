Будет подорожание? Как маркировка отразится на цене чая в России

Ответил эксперт

"Общественная потребительская инициатива" выступила за введение в стране маркировки чая. Эту инициативу выдвинули после случаев выявления пестицидов в продукции крупных производителей. Соответствующее предложение направлено главе правительства Михаилу Мишустину, первому вице-премьеру Денису Мантурову и в Минпромторг. Предполагается, что таким образом будет контролироваться качество чая.

После этого поползли слухи, что после введения маркировки цены на чай в России могут подскочить. Однако заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов опроверг подобную информацию.

"Ни в одной из отраслей, в которых она уже применяется, не зафиксировано влияние маркировки на цены. Стоимость меняется на фоне инфляции, изменения логистики, подорожания упаковки, но не из-за маркировки. На упаковках чая и сегодня печатают штрихкоды, необходимую информацию. То, что станут печатать еще один знак, никак не повлияет на цены", - приводит слова эксперта НСН.

Ранее Национальный союз защиты прав потребителей заверил в безопасности для здоровья чая в пакетиках-пирамидках.

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