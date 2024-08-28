На концерте в парке "Зарядье" прозвучат песни в поддержку героев СВО

Финальный концерт "Московской a cappella" будет посвящен подвигам героев

31 августа в 13:00 в амфитеатре парка "Зарядье" состоится концерт, где будут исполнены патриотические песни.

Концерт завершит международный фестиваль-конкурс "Московская a cappella" и будет посвящен любви к Родине и подвигам героев, включая тех, кто сейчас находится в зоне специальной военной операции (СВО). На концерте также назовут имена победителей конкурса "Московская a cappella" в разных номинациях, обладателей Гран-при и приза зрительских симпатий.

Международный фестиваль-конкурс "Московская a cappella", который проходил в рамках проекта "Лето в Москве" и форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", объединил десятки исполнителей со всей планеты.

Начиная с 23 августа на примерно 40 открытых сценах в центре и других округах столицы выступили около 150 музыкальных коллективов, представляющих 54 города 13 стран мира. Участники состязались в акапельном пении в таких стилях, как джаз, соул, рок, поп, блюз, этно-фолк и других. Для гостей звучал и современный битбокс с использованием луп-станций.

Самые яркие выступления проходили на центральных площадях Москвы и в Камергерском переулке.

Сценой для участников конкурса становились и небольшие оригинальные площадки. Так, на балконе гостиницы с видом на улицу Рождественку выступили дуэт "Мама и сын" из Ростова-на-Дону, Анатолий Перминов из Екатеринбурга, московские артисты Sonya Singleton, Duet Swag, Georgi Acapella, Алексей Власов и другие музыканты. На сцену в Московском международном деловом центре "Москва-Сити" вышли исполнители из Омска, Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Саратова, а также кубинские и японские коллективы. На окружных сценах показывали свое мастерство представители Китая, Кубы, Японии, Филиппин, Замбии, Намибии и других стран

Оценивало участников профессиональное жюри с участием народной артистки России Валерии, музыкантов Егора Крида и Юлии Волковой. Возглавил жюри телепродюсер заслуженный деятель искусств России Юрий Аксюта.

"Территория будущего. Москва 2030" — это форум-фестиваль, который представляет москвичам и гостям столицы главные инновации во всех сферах жизни города. С 1 августа по 8 сентября более чем на 30 площадках проходят культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию одного из самых современных мегаполисов мира. Посетители могут не только познакомиться с современными достижениями Москвы, но и увидеть своими глазами воплощение стратегии ее развития, понять, каким будет город в 2030 году.

Героизм и стойкость, присущие участникам спецоперации, ранее отметил президент России Владимир Путин. Он поздравил командиров и личный состав 15-й гвардейской береговой ракетной бригады с поздравлением по случаю присвоения почетного наименования "гвардейская".

Министр обороны России Андрей Белоусов подчеркивал, что благодаря мужеству, самоотверженности и профессиональной работе рядовых и офицеров, участвующих в спецоперации, мы владеем инициативой на всей линии фронта, последовательно снижая боевой потенциал противника.

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