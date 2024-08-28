Сборку отечественного автомобиля показали на форуме-фестивале "Москва 2030"

Можно ознакомиться с основными этапами производства машины
Выставка "Станция Манеж. Московский транспорт - 2030" стала самой посещаемой за всю историю Манежа.
Большая интерактивная экспозиция посвящена производству автомобилей завода “Москвич”. Робототехническое и мультимедийное шоу сборки "Москвича- 3" продемонстрировали уже 900 раз, сообщили в столичной мэрии.
Посетителям выставки показывают основные этапы производства машины - сварку и соединение кузова с трансмиссией.
"По поручению Сергея Собянина мы продолжаем развивать автомобилестроение и вносить вклад в укрепление технологического суверенитета России", - рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
На выставке представлен весь модельный ряд столичного бренда, включая кроссовер "Москвич-3", седан "Москвич-6" и новинку - семиместный кроссовер "Москвич-8".
Выставка "Станция Манеж. Московский транспорт - 2030" проходит в рамках форум-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". С 1 августа по 8 сентября гости смогут узнать о главных инновациях столицы более чем на 30 площадках.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram