Сборку отечественного автомобиля показали на форуме-фестивале "Москва 2030"

Можно ознакомиться с основными этапами производства машины

Выставка "Станция Манеж. Московский транспорт - 2030" стала самой посещаемой за всю историю Манежа.

Большая интерактивная экспозиция посвящена производству автомобилей завода “Москвич”. Робототехническое и мультимедийное шоу сборки "Москвича- 3" продемонстрировали уже 900 раз, сообщили в столичной мэрии.

Посетителям выставки показывают основные этапы производства машины - сварку и соединение кузова с трансмиссией.

"По поручению Сергея Собянина мы продолжаем развивать автомобилестроение и вносить вклад в укрепление технологического суверенитета России", - рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

На выставке представлен весь модельный ряд столичного бренда, включая кроссовер "Москвич-3", седан "Москвич-6" и новинку - семиместный кроссовер "Москвич-8".

Выставка "Станция Манеж. Московский транспорт - 2030" проходит в рамках форум-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". С 1 августа по 8 сентября гости смогут узнать о главных инновациях столицы более чем на 30 площадках.

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