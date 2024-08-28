В дело с подлым обманом Ларисы Долиной оказалась замешана ее подруга

Появились интригующие детали

Лариса Долина переживает сложные времена. В результате хитрой мошеннической схемы артистка лишилась элитной квартиры в центре Москвы. Кроме того певица отдала преступникам внушительную сумму денег. Говорят, Лариса Долина осталась без порядка 200 миллионов рублей.

Самое интересное, что артистка сама продала квартиру, то есть сделка, по некоторым данным, состоялась на вполне законных основаниях. А теперь оказалось, что операция по продаже квартиры началась со звонка некой знакомой. Дама предупредила, что с певицей свяжется сотрудник госбезопасности по вопросу важному и неотложному. Сейчас все переписки и звонки стерты, в том числе от этой подруги, сообщает телеграм-канал "Светский хроник".

Также стало известно, что мошенников было двое. Один представился сотрудником ФСБ, второй - представителем Росфинмониторинга. Именно они убедили артистку расстаться с жильем, показав постановочное видео с задержанием "преступницы", которая оформила кредит под залог жилья Долиной в Хамовниках. Аферисты настояли, что сделку надо "перекрыть", а для этого - продать квартиру по-настоящему.

Говорят, Лариса Долина рассталась с недвижимостью за 112 миллионов. Вначале вырученные деньги артистка положила в ячейку, а потом якобы передала (возможно, через того самого курьера, которого впоследствии задержала полиция) одному из мошенников, чтобы он положил их на безопасный счет. Было даже придумано кодовое слово - "мама": назвав его, аферист получил сумку с деньгами.

И это еще не все. Преступники убедили Ларису Долину перевести на "безопасные счета" все ее накопления - а это еще около 100 миллионов рублей.

Теперь этим делом занимается полиция.

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