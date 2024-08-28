Шойгу назвал приоритеты в обеспечении бойцов СВО

Секретарь Совета безопасности России провел во Владикавказе совещание

Обеспечение безопасности России остается одним из важнейших приоритетов, а это предполагает стабильное функционирование и развитие российских Вооруженных сил. Такое заявление сделал в среду, 28 августа, секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу.

На тематическом совещании во Владикавказе политик назвал в числе приоритетных направлений работы в этой сфере обеспечение "современными видами техники, вооружения, специальной техники, поддержка наших бойцов, которые на фронте, на линии боевого соприкосновения рискуют своей жизнью, здоровьем для защиты интересов нашего государства".

Кроме того, Шойгу напомнил, что "крайне важно своевременно и в полном объеме решать вопросы социальной защиты военнослужащих и их семей в целом". Как подчеркнул секретарь Совбеза, особенно это касается раненых бойцов и семей погибших участников СВО, сообщает "Интерфакс".

Ранее глава государства Владимир Путин отмечал, что киевский режим пытался разрушить сплоченность российского общества, но ему это не удалось: количество желающих заключить контракты с Министерством обороны увеличилось, а темпы наступления ВС России увеличились в полтора раза.

Президент также указывал, что боевые действия показали вопросы, над которыми надо работать, включая связь и автоматизированные системы управления. Владимир Путин подчеркивал, что на поле боя не может быть мелочей, а потому все, вплоть до аптечки, должно быть современным и надежным.

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