Женщина подала на миллиардера в суд

Новая напасть свалилась на задержанного во Франции Павла Дурова. Ирина Болгар, называющая себя матерью его троих детей, обвинила миллиардера в физическом насилии к одному из них. Женщина подала на Дурова в суд. Причем случилось это еще весной 2023 года, но информация распространилась лишь сейчас.

Болгар утверждает, что в период с 2021 по 2022 годы Дуров пять раз применил насилие к своему младшему сыну, родившемуся в сентябре 2017 года. Это привело к травмам, в том числе к сотрясению мозга, а также к проблемам со сном, говорится в иске, сообщает Forbes.

Кроме того, Болгар подала в суд иск с требованием предоставить ей единоличную опеку над детьми в 2023 году, в мае того же года суд принял решение в ее пользу. Также Ирина пожаловалась, что Павел перестал выплачивать алименты в размере 150 тысяч евро на их детей.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что французские власти задержали Павла Дурова по чьему-то совету, желая получить доступ к кодам шифрования мессенджера. Это лишь доказало, что "Telegram — действительно надежная и популярная сеть".

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