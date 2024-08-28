Власти Грузии предложили объявить православие государственной религией

Инициатива исходит от правящей партии

Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" официально предложила объявить православие государственной религией. Об этом в среду, 28 августа, рассказал руководитель службы по связям с общественностью Грузинской патриархии Андриа Джагмаидзе.

По словам Джагмаидзе, "со стороны властей было подобное предложение", при этом "мы видим, что власти проводят линию по защите национальных ценностей и традиций".

Спикер патриархии призвал рассматривать эту инициативу "в том контексте, что власти хотят еще большего укрепления роли и статуса церкви", а формулировка "объявление государственной религией" не принципиальна, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что давление властей Эстонии заставило Эстонскую православную церковь (ЭПЦ) убрать из устава все упоминания о Московском патриархате, в канонической юрисдикции которого она находится. Это произошло после того, как МВД Эстонии предложило признать Русскую православную церковь террористической организацией.

Тем временем в Московском патриархате предупредили, что патриарх Константинопольский Варфоломей не остановится перед тем, чтобы использовать свои связи в Госдепартаменте США ради контроля над монастырем Эсфигмен на священной горе Афон. Туда уже явились полицейские, чтобы выселить "старое братство" из обители.

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