Вашингтон не должен перекладывать ответственность, убеждены в КНР

Китай по-прежнему привержен содействию мирным переговорам по урегулированию украинского кризиса. Такое заявление сделал в среду, 28 августа, министр иностранных дел КНР Ван И во время переговоров с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.

Китайский дипломат подчеркнул, что Китай всегда был привержен содействию поискам политического решения украинского кризиса и "будет продолжать поступать правильно".

При этом Соединенные Штаты "не должны перекладывать ответственность на Китай и тем более не должны без разбора вводить незаконные односторонние санкции", цитирует Ван И РИА Новости.

Источники ранее отмечали, что председателя КНР Си Цзиньпина возмутили звучащие из западных государств критические оценки связей Пекина с Москвой, хотя Китай подчеркивал, что один из важных аспектов сотрудничества с Россией — проработка мирных путей урегулирования украинского кризиса.

При этом президент Украины Владимир Зеленский пренебрежительно заявил газете O Globo, что считает мирные инициативы Китая не планом — это "просто политическое заявление, чтобы сказать, что они не забывают о войне, но это просто что-то на бумаге".

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