Пензенские власти опровергли сообщения о диверсантах ВСУ в регионе

Информация не соответствует действительности

Информация об обнаружении группы украинских диверсантов в Пензенской области является недостоверной.

Ранее в соцсетях появились сообщения о якобы заходе в выходные дни украинской ДРГ на территорию одного из районов области.

"Данная информация распространяется источниками, связанными с иностранными государствами и не соответствует действительности", - подчеркнули в министерстве общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей региона.

Граждан попросили соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации, передает ТАСС. За публичное распространение фейков, в частности, об СВО, предусмотрена уголовная ответственность.

Накануне фейки о заходе украинской ДРГ распространились в Саратовской области. Местных жителей попросили сохранять спокойствие и не распространять недостоверную информацию.

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