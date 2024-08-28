В Ленинградской области идет подготовка добровольцев к отправке на СВО

Нынешние снайперы, операторы дронов, артиллерийские расчеты - на гражданке механики, продавцы, менеджеры

Если бы пару лет назад им сказали, что придется надеть вот костюмы "Кикимора" (маскировка для лиственного леса) и "Леший" (для хвойного) и это будет не игрой, они бы не поверили. Снайперскому искусству обучаются добровольцы, летом подписавшие контакт на военную службу в российской армии. Группу инструктирует опытный боец, действующий участник СВО с 2022 года с позывным "Гарпун". За плечами - взятие Бахмута, Изюма, участие в российском контрнаступлении. Потом с этими же ребятами снова поедет в зону спецоперации.

Обучить добровольцев нужно не только технике стрельбы и правилам лежки, маскировки. Но и навыку использовать на месте любые особенности ситуации. Шаблонность действий враг быстро замечает, это равносильно гибели. А надо выживать любой ценой и выполнять поставленную задачу.

Этому добровольцу 41 год. Успешный работник транспортной отрасли, жена и трое детей. И таких сейчас очень много. Нынешние снайперы, операторы дронов, артиллерийские расчеты - на гражданке механики, продавцы, менеджеры. Уже на учениях они отвыкают называть друг друга по именам, общаются только позывными.

Контингент, который сейчас обучается на полигоне, это высокомотивированные взрослые мужчины за 30 и даже за 40 лет, объединенные общей идеей: вместе победить.

Батарея учебной гаубицы Д-30 - все шестеро земляки из одного уральского поселка. Долго следили за ходом СВО и вот сами решились ехать. Говорят: надо помочь своим дожимать врага. Настроены бодро. Все-таки мотивация - это важно.

На подготовку добровольцев по разным направлениям воинской службы уходит три месяца. Прямо отсюда они отправляются в зону специальной военной операции. В самые горячие ее точки. Обещают вернуться оттуда с победой.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram