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ВСУ за время боев в Курской области потеряли до семи тысяч военных

15:02
  • среда
  • 28 августа 2024

И более 900 единиц техники

Украинская армия потеряла за сутки до 380 военных и 30 единиц бронетехники на курском направлении.

ВС России нанесли удар по скоплению украинских военных в районе Суджи, сообщили в Минобороны нашей страны.

Общее число потерь с 6 августа составило до семи тысяч человек убитыми и ранеными, ВС России за этот период уничтожили более 900 единиц военной техники, в том числе 74 танка и четыре РСЗО HIMARS.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

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