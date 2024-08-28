И более 900 единиц техники

Украинская армия потеряла за сутки до 380 военных и 30 единиц бронетехники на курском направлении.

ВС России нанесли удар по скоплению украинских военных в районе Суджи, сообщили в Минобороны нашей страны.

Общее число потерь с 6 августа составило до семи тысяч человек убитыми и ранеными, ВС России за этот период уничтожили более 900 единиц военной техники, в том числе 74 танка и четыре РСЗО HIMARS.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram