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Брата Павла Дурова объявили в розыск во Франции

14:41
  • среда
  • 28 августа 2024

Ордер на арест был выдан несколько месяцев назад

Французские власти объявили в розыск Николая Дурова – брата основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.

Об этом в среду, 28 августа, написало издание Politico. Ордер на арест обоих Дуровых был выдан в марте 2024 года. В чем обвиняют Николая, пока не сообщается. Павла прокуратура Франции считает виновным сразу по 12 пунктам.

Николай Дуров – один из сооснователей соцсетей ВКонтакте и Telegram. Он ведет непубличный образ жизни, в отличие от брата, но тоже является важным сотрудником. 

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