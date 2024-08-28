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Мемуары Мелании Трамп оказались в топе еще до выхода в продажу

14:52
  • среда
  • 28 августа 2024

Супруга Дональда Трампа разоткровенничалась

Мелания Трамп считается одной из самых красивых и стильных первых леди Америки. Когда ее супруг Дональд Трамп был президентом США, каждый выход в свет его жены привлекал бешеное внимание общественности по всему свету. Говорят, только Мелания сумела стать достойной конкуренткой красавице принцессе Уэльской Кейт Миддлтон.

Когда Дональд Трамп сложил полномочия, Мелания ушла в тень. Говорят, словенская модель была только рада вести тихую размеренную жизнь супруги успешного предпринимателя и не привлекать к себе лишнего внимания. Однако с тех пор, как Дональд Трамп принял решение участвовать в президентской гонке, Мелания снова попала под наблюдение журналистов.

Как итог - ее мемуары, которые увидят свет лишь в октябре, уже оказались в топе списков бестселлеров Amazon, сообщает "Новый очаг". Примечательно, что и Дональд Трамп с удовольствием рекламирует книгу жены. "Если вы любите нашу бывшую первую леди так же сильно, как я, и готовы к правде, покупайте ее новую книгу прямо сейчас!" - объявил он в соцсети Truth.

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