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В МЧС опровергли сообщения о пожаре на Рязанской ГРЭС

15:19
  • среда
  • 28 августа 2024

Авторы фейка использовали давние снимки

Министерство чрезвычайных ситуаций России назвало фейком сообщения о пожаре на Рязанской ГРЭС, появившиеся в ряде средств массовой информации и интернет-ресурсов в среду, 28 августа.
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Как подчеркнуло ведомство, "новость фейковая, фотография старая". Специалисты МЧС проверили и установили, что "никакого возгорания сейчас там нет — все выяснили", сообщает РИА Новости.

Крымские власти ранее предупреждали, что Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) продолжает распространять вбросы и фейки — доверять им нельзя, а черпать информацию необходимо исключительно из надежных официальных источников.

Заместитель директора Центра регионального сотрудничества МПГУ Сергей Засорин отмечал, что "по многим позициям, которые обыгрываются, на которых фактически спекулирует современная украинская пропаганда", применяются принципы "отца пропаганды" Третьего рейха Йозефа Геббельса: надо что-то громко сказать, а лучше выкрикнуть, и пока разберутся — сработает.

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