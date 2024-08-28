Инженера Лозового* осудили на 18 лет за госизмену и подготовку теракта

Судебное заседание проходило в закрытом режиме

Второй западный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы инженера Артема Лозового* (внесен Росфинмониторингом в реестр лиц, причастных к терроризму и экстремизму). Ему вменяли государственную измену и подготовку террористического акта.

Из указанного срока три года осужденному предстоит провести в тюрьме, а оставшиеся 15 лет — в колонии строгого режима. Также приговор предусматривает ограничение свободы на 1 год 6 месяцев и штраф в размере 700 тысяч рублей.

Фабула дела неизвестна, поскольку материалы снабжены грифом "Секретно", сообщает РИА Новости.

В апреле 2023 года российский лидер Владимир Путин подписал поправки, согласно которым признанным виновными в госизмене грозит заключение вплоть до пожизненного. Аналогичная мера наказания может быть применена к уличенным в шпионаже или выдаче сведений, составляющих государственную тайну.

В августе Свердловский областной суд признал гражданку России и США Ксению Карелину виновной в госизмене — она собирала деньги для некой украинской организации, на которые затем покупали для ВСУ лекарства, экипировку, средства поражения и боеприпасы.

* лицо, внесенное Росфинмониторингом в реестр лиц, причастных к терроризму и экстремизму

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