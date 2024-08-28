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ВКС поразили резервы семи бригад ВСУ в Сумской области

15:19
  • среда
  • 28 августа 2024

Украинские войска потеряли до 380 военнослужащих

Российская оперативно-тактическая авиация нанесла удары по районам сосредоточения резервов семи бригад ВСУ в Сумской области. Эти подразделения участвуют в попытке вторжения на территорию России, сообщили в Минобороны России.

ВКС России ночью нанесли удар по ВСУ в приграничном районе Курской области
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По данным военного ведомства, российские войска при поддержке авиации и артиллерии также ударили по скоплениям живой силы и техники механизированных и десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах Апанасовки, Красноктябрьского, Суджи, Снагости и других населенных пунктов Курской области. Потери украинских формирований за сутки составили до 380 военнослужащих и 30 единиц бронетехники. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 7000 военнослужащих.

В Минобороны добавили, что подразделения группировки войск "Север" при поддержке авиации и артиллерии за сутки отразили восемь атак штурмовых групп противника. Сорваны попытки атаковать в направлении Спального, Ольговки и Русской Конопельки, продолжается поиск и ликвидация украинских диверсантов в лесных массивах.

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