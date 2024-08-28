"Пила из него все соки": Меладзе восстанавливается после развода с пиявкой Брежневой

В Сети обсуждают преображение продюсера

О том, что Вера Брежнева и Константин Меладзе расстались, стало известно вскоре после начала СВО. Поговаривают, именно спецоперация и стала камнем преткновения в отношениях супругов. Якобы украинка Вера хотела, чтобы Константин публично обругал решение российских властей, но он отказался это делать, в результате и произошел раскол.

Спустя время Брежнева подтвердила развод с Меладзе, уехала из России и теперь мотается по городам и странам, записывая новые песни и снимаясь в различных фотосессиях. Что касается продюсера, то он предпочел уйти в тень.

Впрочем, в Сети бурно обсуждают свежую фотографию композитора. По мнению комментаторов, после развода с певицей Константин стал лучше выглядеть. Таролог Алексей Гришин высказал мнение, что Вера Брежнева негативно влияла на состояние Меладзе.

"У него сейчас идет восстановление. Вера Брежнева очень много лет пила из него все соки, подминала все под себя, как чудовищный осьминог. На самом деле, она очень лживая женщина. Она хотела, чтобы все, в том числе и он, плясали под ее дудку. У нее не получилось. Это их и развело. Ему надо окрепнуть, отойти от того, что она его годами скручивала. Сейчас он от этой огромной пиявки отходит. У него период адаптации. Меладзе еще проявит себя с хорошей стороны. У него будет творческое вдохновение и творческое восстановление. Константин нормализуется, а она — нет", - высказался таролог для Teleprogramma.pro.

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