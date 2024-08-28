Они оправдывают киевский режим
Западные политики своими заявлениями о возможности использования Украиной западного оружия для атаки на Курскую область оправдывает преступления киевского режима. Об этом в среду, 28 августа, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Как подчеркнула спикер внешнеполитического ведомства, "все эти заявления и (главы евродипломатии) Борреля, и представителей оборонного ведомства США представляют собой не что иное, как оправдание и поощрение киевского режима".
Это, по словам Захаровой, "и есть то самое пресловутое спонсорство терроризма", которое зафиксировано в законодательствах западных стран как одно из самых тяжких преступлений, сообщает РИА Новости.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя высказывание бывшего премьер-министра России Сергея Степашина о том, что необходимо объявить режим в Киеве террористическим, подчеркнул, что для нас главное — достичь целей специальной военной операции и выполнить все задачи".
Председатель российского Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечала, что признать Украину государством-террористом невозможно, поскольку в международном праве нет такого понятия. Однако "государство — это не только ведь режим, государство — это люди", причем "многих из них ввели в заблуждение".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram