Названы самые эпатажные артисты в России

Высказал мнение продюсер

Продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев считает, что самыми эпатажными российскими артистами являются Григорий Лепс и лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров. Эксперт вспомнил, как однажды Шнуров появился на сцене без одежды. Впрочем, сейчас Сергей держится как можно дальше от эпатажа и всякой скандальности.

"Тот Шнуров и нынешний — два разных человека, в начале нулевых и то, что Шнуров делает сейчас", - подчеркнул продюсер.

Он высказал мнение, что эпатирую артисты тогда, когда позволяют себе лишнее. "Тут целая плеяда артистов: певицы МакSим, Глюк’оZа, выступления Билана, Кузьмина, Лепса", - отметил музыкальный критик в беседе с News.ru.

Впрочем, Бабичев уверен, что эпатажные выходки знаменитых артистов могут в скором времени остаться в прошлом. Он напомнил, как в начале лета Ольга Бузова оскандалилась, появившись на сцене в откровенном наряде в День защиты детей. Это имело такой мощный резонанс, что в правительстве даже предложили на законодательном уровне закрепить форму одежды звезд для выступлений.

"Общество изменилось. Люди болезненнее это воспринимают на свой счет, как будто их лично оскорбили вызывающим поведением. Скоро эстрада будет практически одинаковой, все будут выходить в одинаковых образах, петь одинаковые песни. Мне кажется, слово "эпатаж" будет запрещено", - заявил продюсер.

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