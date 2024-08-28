Главком ВСУ просит президента свернуть операцию в Курской области

Покровский фронт обрушился. Об этом доложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому Александр Сырский. Главнокомандующий ВСУ призвал Зеленского прекратить или ограничить Курскую операцию.

Как сообщает украинский Telegram-канал "Резидент", Сырский призвал Зеленского отправить часть подразделений под Покровск и Селидово. По мнению главкома, это необходимо для сдерживания российской армии на Донбассе. Однако, по информации источника канала в офисе президента, Зеленский ответил отказом.

При этом в украинском генштабе считают Курскую операцию политической авантюрой и предательством Зеленского и Сырского. В результате, как отмечают источники, целые города сдают за три дня, тогда как раньше неделями держали одно село. На Покровском направлении нет снарядов и резервов, военные просто отходят с позиций без боя, так как их уничтожают артиллерией и авиацией.

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