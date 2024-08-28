ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сырский доложил Зеленскому об обрушении покровского фронта

15:50
  • среда
  • 28 августа 2024

Главком ВСУ просит президента свернуть операцию в Курской области

Покровский фронт обрушился. Об этом доложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому Александр Сырский. Главнокомандующий ВСУ призвал Зеленского прекратить или ограничить Курскую операцию.

Сырский подписал документы, легализующие присутствие французских военных на Украине
Сырский признал сложную обстановку в районе Кисловки

Как сообщает украинский Telegram-канал "Резидент", Сырский призвал Зеленского отправить часть подразделений под Покровск и Селидово. По мнению главкома, это необходимо для сдерживания российской армии на Донбассе. Однако, по информации источника канала в офисе президента, Зеленский ответил отказом.

При этом в украинском генштабе считают Курскую операцию политической авантюрой и предательством Зеленского и Сырского. В результате, как отмечают источники, целые города сдают за три дня, тогда как раньше неделями держали одно село. На Покровском направлении нет снарядов и резервов, военные просто отходят с позиций без боя, так как их уничтожают артиллерией и авиацией.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Зеленский и Александр Сырский
Владимир Зеленский и Александр Сырский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.