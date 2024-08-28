ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Курской области за сутки отразили восемь атак штурмовых групп ВСУ

17:50
  • среда
  • 28 августа 2024

У противника серьезные потери

Утром беспилотники ВСУ вновь пытались атаковать Белгородскую область. Под обстрелами оказались, по данным местных властей, более десятка населенных пунктов в 9 районах - самые серьезные разрушения в Шебекине и пригороде. Повреждены 17 частных домов. Пострадавших нет. В Курской области, как сообщили в Минобороны, наши военные отразили восемь атак ВСУ. У противника серьезные потери.

В городке Льгов Курской области сейчас относительно спокойно. Бойцы Росгвардии неторопливо патрулируют улицы. А несколько дней назад, когда в любой момент враг мог открыть огонь, действовать пришлось мгновенно. Была объявлена общая эвакуация. Все, кто хотел, уехали. На обочине осталась только пожилая пара - опоздали на поезд. И автобусы уже не ходили. Растерянных супругов посадили в машину и отвезли в пункт временного размещения.

Здесь бойцы Росгвардии обнаружили в поле сбитый системами ПВО снаряд от американского HIMARS. Он упал в пяти километрах от Курской АЭС, когда ВСУ пытались атаковать станцию. Это кассетные боеприпасы. Целые. В грунте почти незаметны. Детонатор чуткий. Если задеть ногой или колесом, сработает моментально. Саперы осторожно собрали все до единого и уничтожили.

Огонь из дальнобойных систем залпового огня HIMARS по Курской области ВСУ ведут из Сумской. И это уже кадры уничтожения самих американских установок (см. видео). Ракетным ударом разбомбили ангар, где хранились, помимо пусковой и вспомогательной машин, ещё 6 боекомплектов. Возле Коренево ВСУ предприняли очередную попытку пойти в  атаку. Украинский танк наши морпехи заметили еще когда тот на полной скорости преодолевал поле. Дали подойти поближе. И даже один раз выстрелить. На этом вылазка диверсантов закончилась. Бойцы подняли дрон и направили его точно в моторный отсек. Взрыв был такой силы, что оторвало бронезащиту и башню. А потом еще минут 5 детонировали снаряды.

Отмечается увеличение числа пленных солдат ВСУ. Скорей всего, это связано с тем, что мотивированные украинские нацисты и наёмники закончились и в Курскую область киевское командование перебрасывают солдат из числа насильно мобилизованных.

При отсутствие успехов ВСУ на Курском направлении отмечаются провалы обороны и в зоне СВО. Помимо освобождения Камышёвки сообщается, что российские флаги подняты в Мемрике и Калинове. Наши штурмовые отряды почти полностью прошли Селидово. Это так называемое Покровское направления. С флангов в окружение берётся Угледар.

Дмитрий Гусев

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Украинские военные
Украинские военные
Ситуация в Курской области
Ситуация в Курской области
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.