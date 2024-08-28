В МЧС назвали причину масштабного пожара под Феодосией

Тушение продолжается

Причиной лесного пожара в районе Тепе-Оба под Феодосией стало неосторожное обращение с огнем.

"Там основная причина и версия - неосторожное обращение с огнем, а именно разведение открытого огня в лесном массиве", - сообщил ТАСС заместитель начальника ГУ МЧС России по Крыму Игорь Скуртул.

Площадь пожара составила 150 га, в к утру среды огонь удалось локализовать. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пожар в природном заказнике Тепе-Оба в районе Феодосии и поселка Орджоникидзе в Крыму начался на выходных 24-25 августа. В воскресенье площадь пожара составляла 54 га, в понедельник утром – 75 га, а вечером она возросла до 150 га. Тушение осложнял порывистый ветер. На отдельных участках пожар перешел в верховой. Были эвакуированы люди из СНТ "Рассвет" и "Волна".

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