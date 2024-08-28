Путин назвал главное при благоустройстве территорий

Во главе угла должны стоять интересы местных жителей

Россияне должны чувствовать, что работа по благоустройству территорий соответствует их интересам. Такое заявление сделал в среду, 28 августа, президент России Владимир Путин на встрече с главой Ярославской области Михаилом Евраевым.

Губернатор поделился с российским лидером планами благоустройства в регионе — их выбирали по итогам голосования 200 тысяч жителей Ярославщины.

Путин подтвердил, что очень важно, чтобы люди чувствовали, что то, что вы делаете, отвечает их интересам". Чтобы соблюсти это правило, "они должны быть участниками процесса" благоустройства, цитирует президента РИА Новости.

Тем временем продолжаются работы по восстановлению территорий новых российских регионов, пострадавших от боевых действий. Владимир Путин отметил самоотверженность строителей и коммунальщиков, которые, несмотря на боевые действия и все сопутствующие сложности, ремонтируют и возводят новые дороги, жилые дома, ключевые звенья инфраструктуры.

В Москве в рамках комплексного благоустройства дворов и общественных пространств проводятся работы с учетом пожеланий местных жителей. Например, в столице постоянно обновляют и строят новые спортивные площадки, поскольку москвичи проявляют большой интерес к активным видам времяпрепровождения.

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