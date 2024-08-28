На Павла Дурова свалилось еще одно несчастье: подруга обвинила его в насилии над общими детьми

Ирина Болгар называется себя матерью троих детей миллиардера

Внимание мировых информагентств в эти минуты приковано к суду Парижа, куда доставили Павла Дурова. Ажиотажа делу добавили и утечка о том, что основатель Telegram должен был встретиться с президентом Франции в день ареста. Сегодня срок временного задержания Дурова истечет.

Из ворот бюро по борьбе с мошенничеством, расположенного в пригороде Парижа, на скорости выезжают две машины с сиренами. В одной из них находится основатель Telegram Павел Дуров, которого везут в суд.

Предположительно в деле основателя Telegram появился ещё один фигурант. По данным Politico, в розыск вместе с Павлом Дуровым был объявлен и его родной брат Николай, который, по сути, является создателем этой платформы. Расследование в отношении их, утверждает издание, французские власти начали еще 24 марта. Восьмого июля был выдан ордер на арест. И учитывая, кто такой Павел Дуров, он вряд об этом не знал. Оттого у прессы и экспертов изначально возник вопрос: зачем он вообще прилетел во Францию. Вполне возможно, миллиардеру были предоставлены гарантии безопасности человеком, с которым он должен был встретиться. По версии некоторых французских СМИ, которые ссылаются на протокол допроса, это мог быть Эммануэль Макрон. С основателем Telegram он действительно был знаком лично, неоднократно встречался, утверждает Wall Street Journal, и даже предлагал Дурову перенести штаб-квартиру мессенджера в Париж.

"За шесть лет до того, как Павел Дуров угодил в КПЗ во Франции, основатель Telegram находился в этой стране в совершенно ином положении: обедал с президентом. На обеде в 2018 году Эммануэль Макрон предложил уроженцу России Дурову перенести Telegram в Париж, сообщили осведомленные источники. Дуров тогда отказался. Макрон также говорил о предоставлении собеседнику французского гражданства", - пишет WSJ.

А за год до этого, сообщается в той же статье, мобильный Павла Дурова взломали спецслужбы Объединенных Арабских Эмиратов и Франции в рамках борьбы с терроризмом. В Елисейском дворце эту информацию пока никак не комментируют. А вот возможный ужин с Макроном, о котором сообщают СМИ, там категорически опровергли, подчеркнув, что президент в этот момент был за сотни километров от Парижа, в местечке Ле Туке на севере Франции. Правда, поверили этим словам далеко не все. Вот и французский политик Флориан Филиппо засомневался в правдивости данных заявлений.

"Неужели Макрон заманил Павла Дурова?!... Макрон вполне способен на такого рода обман с целью выполнить миссию, которую потребовали его хозяева: посадить в тюрьму всех, кто защищает свободу слова! Мы требуем объяснений от Макрона!" – заявил он.

Арест Павла Дурова французский президент прокомментировал лишь однажды. Причем показательно сделал это не в Telegram, которым, к слову, активно пользуется. Тогда Макрон заявил, что это задержание никак не связано с политикой. В подтверждении этих слов прокуратура Франции опубликовала пресс-релиз. Из него следует, что уголовное дело, по которому Павел Дуров и, если верить СМИ, его брат Николай проходят в качестве подозреваемых, включает в себя 12 эпизодов. От терроризма до торговли наркотиками и распространении детского порно, что у многих вызвало недоумение. И лишь подогрело слухи о реальной причине задержания гендиректора и основателя Telegram.

"Существует версия, что он в последнее время сблизился с Кремлём, и у Франции появилась возможность заполучить их данные. Ещё у него якобы есть компромат на ЦРУ и информация о военных планах Нетаньяху. Всё это, конечно, теории, но их следует воспринимать с огромным вниманием", - пишет Нивин Потрос, репортер LCI.

По другой версии, французские власти действуют по указке из США, спецслужбы которых хотят получить доступ к шифровальным ключам Telegram, платформы, которая до недавнего времени считалась по-настоящему независимой. И эта версия кажется куда более правдоподобной. Хотя в западной прессе её упоминают лишь вскользь, предпочитая и в деле с задержанием Дурова искать руку Кремля.

При этом Павлу Дурову может грозить и ещё одно уголовное дело. Ирина Болгар, которая называет себя матерью детей основателя Telegram, подала против него иск в Швейцарии. Женщина утверждает, что Дуров применил физическое насилие к одному из их детей. Причем сделал это три раза. Иск был подан через несколько месяцев после того, как бизнесмен, по словам Болгар, перестал выплачивать ей алименты в размере 150000 евро в месяц. Крайне похожая история в свое время произошла и с Джулианом Ассанджем. Только его обвиняли в изнасиловании шведской активистки, что и стало причиной задержания основателя WikiLeaks в Лондоне, напоминают эксперты, считая, что и в случае с Дуровым Запад будет использовать все элементы давления.

Александр Панюшкин

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