Людоловы на Украине стали изобретательнее

Сотрудники военкомата на Украине открыли огонь по женщине, которая пыталась защитить от них мужа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на николаевское подполье. Работники территориальных центров комплектования применяют всё более жесткие методы мобилизации. Им это позволяет действующий закон, который декларирует, что повестка считается врученной, даже если призывник её не видел.

Людоловы на Украине стали изобретательнее. Отряды военкомов выходят на охоту в сопровождении сотрудников полиции. На жертву нападают только большой стаей и загоняют в угол, например, водительскую кабину автобуса. В случае активного сопротивления теперь имеют полное право открыть огонь на поражение. Не сулящее ничего хорошего предупреждение появилось на сайте Волынского центра территориального комплектования: "До личного состава всех ТЦК доведено, что в случае угрозы жизни следует открывать огонь на поражение. Шутки закончились. Хотели по закону? Будет всё по закону".

А судя по публикации на сайте Совета обороны Киева, процесс мобилизации станет непрерывным. В украинской столице внедряют круглосуточные медосмотры. Ведь главарь нацистского режима в очередной раз заявил: то, что осталось от страны, и дальше будет воевать. Правда, теперь приказ западных кураторов "до последнего украинца" подается под соусом принуждения Москвы к завершению конфликта дипломатическим путем, якобы Киев пытается усилить свои переговорные позиции. Как бы не стало слишком поздно, предупреждают заигравшегося в стратега Зеленского независимые американские аналитики.

"В какой-то момент Путин может предложить еще одно мирное соглашение, но оно будет сопровождаться еще большим количеством условий, чем предыдущее. Особенно когда российская экономика сейчас растет, расширяется, она успешно перешла к экономике военного времени. Нет такой всеобщей мобилизации, как на Украине. Знаете, именно поэтому моральный дух на Украине так низок. Россия идет медленно и неуклонно, используя стратегию "перемалывание". Просто перемалывая силы Украины до такой степени, что они просто устанут и сдадутся и будут готовы согласиться на все", - рассуждает Майкл Росси, директор программы международных исследований, преподаватель Ратгерского университета США.

Но пока вся надежда шайки с Банковой на спонсоров войны. Зеленский требует официально объявить о том, что Киев имеет право бить дальнобойными западными ракетами вглубь российских территорий. Видимо, очень хочется сменить статус зиц-главнокомандующего на что-то посолиднее. Кураторы хоть и поставили режиму британские Storm shadow, французские SCALP, американские ATACMS, но распоряжаются этими вооружениями сами и сами наводят на цели. Вооружения слишком дорогие, а боевики ВСУ не особо обучаемы. Поэтому вопрос стоит лишь в том, куда участники конфликта из стран НАТО осмелятся направить свои крылатые ракеты. Издание Telegraph утверждает: Лондон и Париж готовы на эскалацию. Берлин и Вашингтон против. А без отмашки из Белого Дома бряцать оружием британцы не могут.

"Великобритания поддерживает использование Storm Shadow для ударов по России, но не будет публично призывать к этому шагу из-за опасений, что это спровоцирует разногласия с США. Такие ракеты обычно идут в комплекте вместе с секретными американскими системами. Администрация президента США Джо Байдена опасается, что использование таких ракет, даже без одобрения США, может привести к эскалации ситуации и "втягиванию" американских войск в конфликт. Ведь в случае чего маленькая Британия не сможет воевать с Россией", - пишет издание.

Иными словами, американцы в случае чего не горят желанием вписываться за своего союзника. Воевать с Россией гораздо комфортнее чужими руками. Вот и братья-поляки на требование Зеленского сбивать натовскими ПВО ракеты над Украиной заявили: ни одна из стран альянса на такое не пойдет. Польский министр обороны так же добавил: Варшава предоставила Киеву всю военную помощь, которую могла. И теперь сконцентрируется на своих оборонных возможностях. Это - в приоритете.

Лилия Акиньшина

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