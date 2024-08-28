Эксперты оценили ход избирательной кампании в Мосгордуму

Политологи назвали фаворитов избирательной кампании в МГД

Кандидаты от "Единая Россия" являются фаворитами избирательной кампании на выборах в Мосгордуму. Таковы результаты опроса, сообщил руководитель социологической компании Russian Field Артемий Введенский.

По его словам, среди тех, кто уже определился с выбором, свыше 58% готовы проголосовать за партию "Единая Россия". Следом идет КПРФ с результатом 12,8%, далее ЛДПР и "Новые люди" с 9,6% и 8% соответственно.

По данным экспертов, явка на выборах депутатов столичного парламента может составить от 31 до 39%.

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