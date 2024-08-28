Сегодня станет известно, выдвинут ли ему обвинения

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова доставили в суд в Париже.

Срок его предварительного задержания истек, сообщило агентство Agence France-Presse со ссылкой на собственный источник.

Возле здания суда дежурят полицейские, установлены спецограждения. Как ожидается, сегодня будут известны подробности задержания Павла Дурова. Судья решит, следует ли выдвигать ему обвинения.

Ранее французские власти объявили в розыск брата Павла - Николая Дурова. Ордер на арест был выдан в марте 2024 года. В чем обвиняют Николая, пока не сообщается.

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