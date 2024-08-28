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МИД России призвал осудить действия Парижа в отношении Дурова

16:32
  • среда
  • 28 августа 2024

Призыв обращен к международным организациям

МИД России призвал международные организации осудить действия французских властей по отношению к основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову. Эти структуры должны выполнить свой мандат по защите свободы слова, заявила на брифинге официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

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По словам Захаровой, в ситуации с арестом Дурова в Париже от международных профильных организаций требуется выступить в защиту свободы распространения информации. Они должны осудить действия по ее ограничению со стороны французских властей.

Тем временем срок предварительного задержания основателя мессенджера Telegram истек. Павла Дурова 28 августа доставили в суд в Париже. Судья решит, следует ли выдвигать ему обвинения.

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