Три кассеты от HIMARS обезвредили взрывотехники под Курском

Мирных жителей эвакуируют из серых зон

Три кассеты от американской ракеты HIMARS обнаружили специалисты-взрывотехники МЧС России в населенном пункте Курской области. Суббоеприпасы обезврежены, сообщили в пресс-службе ведомства агентству ТАСС.

По данным пресс-службы, всего за время работы в Курской области взрывотехники обезвредили 156 опасных предметов.

В ведомстве также сообщили, что МЧС совместно с Минобороны проводит эвакуацию мирных жителей из серых зон в Курской области. На сегодняшний день, по данным ведомства, отработано 33 заявки на индивидуальную эвакуацию с указанных территорий. Спасателям и военным помогают сотрудники волонтерских организаций.

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