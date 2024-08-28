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Три кассеты от HIMARS обезвредили взрывотехники под Курском

17:08
  • среда
  • 28 августа 2024

Мирных жителей эвакуируют из серых зон

Три кассеты от американской ракеты HIMARS обнаружили специалисты-взрывотехники МЧС России в населенном пункте Курской области. Суббоеприпасы обезврежены, сообщили в пресс-службе ведомства агентству ТАСС.

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По данным пресс-службы, всего за время работы в Курской области взрывотехники обезвредили 156 опасных предметов.

В ведомстве также сообщили, что МЧС совместно с Минобороны проводит эвакуацию мирных жителей из серых зон в Курской области. На сегодняшний день, по данным ведомства, отработано 33 заявки на индивидуальную эвакуацию с указанных территорий. Спасателям и военным помогают сотрудники  волонтерских организаций.

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