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Взрыв прогремел на военном заводе в Германии

17:25
  • среда
  • 28 августа 2024

Известно об одном пострадавшем

Один человек пострадал в результате аварии на военном заводе в Германии. Взрыв прогремел 28 августа на предприятии по утилизации боеприпасов в городке Хюнксе на западе страны.

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Как передает РИА Новости со ссылкой на немецкое издание Bild, завод расположен на нижнем Рейне в земле Северный Рейн-Вестфалия. После взрыва над лесом поднялся густой столб дыма, который был виден на многие километры.

По данным издания, на заводе в Хюнксе ежегодно утилизируется до 150 тонн неразорвавшихся боеприпасов времен Второй мировой войны. Причины нынешней аварии пока не установлены. В борьбе с огнем задействован большой контингент пожарных.

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