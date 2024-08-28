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Против Павла Дурова начато еще одно расследование

20:18
  • среда
  • 28 августа 2024

Теперь расследование ведется по делу о насилии в отношении одного из детей предпринимателя

Против основателя Telegram Павла Дурова во Франции ведется расследование по делу о насилии в отношении одного из его детей. Об этом сообщает AFP со ссылкой на близкий к делу источник.
Список обвинений в деле основателя Telegram Павла Дурова

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту, где его самолет приземлился для дозаправки. Во Франции считают Дурова соучастником целого ряда тяжких преступлений.

В среду, 28 августа, его доставили  в суд. Срок задержания миллиардера истекал вечером. Ранее ряд СМИ сообщил, что Дурова освободили из-под стражи, однако эта информация оказалась неточной. Как сообщил французский телеканал BFMTV, судья лишь прекратил его содержание в полиции с целью проведения первичного допроса.

Ранее стало известно, что Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей Павла Дурова, обвинила миллиардера в физическом насилии к одному из них. Причем сделал это три раза. Иск был подан через несколько месяцев после того, как бизнесмен, по словам Болгар, перестал выплачивать ей алименты в размере 150000 евро в месяц.

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