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Власти Курской области ввели особые режимные меры на территории АЭС и Курчатова

17:51
  • среда
  • 28 августа 2024

Режим начинает действовать с 29 августа

Дополнительные режимные меры вводят власти Курской области на территории атомной электростанции и города Курчатова. Они начнут действовать с 29 августа, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

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Смирнов подчеркнул в Telegram, что безопасность Курской атомной станции максимально обеспечена. Тем не менее, ВСУ не оставляют попыток проникнуть в Курчатов. В связи с этим оперативный штаб КТО принял решение ограничить въезд в город. Контролировать исполнение решение будут специально организованные блокпосты.

Врио губернатора пояснил, что свободно въезжать в Курчатов в ближайшее время смогут жители города, имеющие регистрацию. Те же, кто не имеет прописки, но работает в городе, получат пропуска в администрации.

Ранее стало известно, что инженеры Росгвардии обезвредили в пяти километрах от Курской АЭС обломок ракеты РСЗО HIMARS, начиненный 180 неразорвавшимися поражающими элементами. В Госдуме действия киевского режима, обстреливающего АЭС, назвали безумством.

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