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Минюст внес "Фонд Клуни" в реестр нежелательных НПО

18:33
  • среда
  • 28 августа 2024

Та же участь постигла немецкую "Депутаты Мирной России"

Американская неправительственная организация "Фонд Клуни за справедливость" внесена в перечень НПО, чья деятельность в России признана нежелательной. Список опубликован на сайте российского Минюста.

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Ранее Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность "Clooney Foundation for Justice" в стране. Организация, основанная в Нью-Йорке актером Джорджем Клуни и его супругой, ведет работу, направленную на дискредитацию России. Кроме того, фонд активно поддерживает покинувших Россию участников запрещенных экстремистских объединений и террористических организаций.

В реестр Минюста также внесена немецкая неправительственная организация "Депутаты Мирной России". Эта НПО была признана нежелательной по решению Генпрокуратуры от 13 августа.

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