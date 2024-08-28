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МИД закрыл въезд в Россию 92 гражданам США

19:02
  • среда
  • 28 августа 2024

В их числе - журналисты Wall Street Journal, Washington Post и New York Times

МИД России предпринял ответные шаги на русофобский курс администрации американского президента Джо Байдена. В стоп-лист внесены 92 гражданина Соединенных Штатов, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

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В заявлении на сайте МИД сказано, что администрация Джо Байдена декларирует цель нанести Москве стратегическое поражение. Частью этой политики стали "ковровые" санкции в отношении российских политиков, представителей бизнес-сообщества, деятелей науки и культуры и журналистов.

В качестве ответной меры Москва закрывает на постоянной основе въезд в Россию для 92 граждан США. В стоп-лист внесены руководители и чиновники американских силовых ведомств и спецслужб, главы ключевых компаний ВПК и финансовых институтов. В перечне также журналисты, причастные к изготовлению и распространению фейков о России – в частности, сотрудники изданий Wall Street Journal, Washington Post и New York Times.

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