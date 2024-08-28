ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Суд в Москве отправил под арест двух колумбийских наемников

19:38
  • среда
  • 28 августа 2024

Их подозревают в наемничестве

Двое граждан Колумбии отправлены под арест в Москве. Решение в отношении подозреваемых в участии в боевых действиях на стороне ВСУ принял Лефортовский суд столицы.

Ставка Киева на наемников при атаке на Курскую область провалилась
СПЧ предложил не обменивать иностранных наемников ВСУ

Как уточнили в суде агентству РИА Новости, удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования. Следователи просили суд заключить под стражу Анте Александера и Медина Аранда Хосе Арона.

Колумбийцы обвиняются по части 3 статьи 359 российского Уголовного кодекса – в наемничестве. Подозреваемым грозит до 15 лет тюрьмы. Срок ареста установлен до 22 октября.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Вооружённые силы Колумбии
Вооружённые силы Колумбии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.