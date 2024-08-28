Суд в Москве отправил под арест двух колумбийских наемников

Их подозревают в наемничестве

Двое граждан Колумбии отправлены под арест в Москве. Решение в отношении подозреваемых в участии в боевых действиях на стороне ВСУ принял Лефортовский суд столицы.

Как уточнили в суде агентству РИА Новости, удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования. Следователи просили суд заключить под стражу Анте Александера и Медина Аранда Хосе Арона.

Колумбийцы обвиняются по части 3 статьи 359 российского Уголовного кодекса – в наемничестве. Подозреваемым грозит до 15 лет тюрьмы. Срок ареста установлен до 22 октября.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram