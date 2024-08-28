ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В общественном штабе "ЕР" обсудили молодежные проекты

19:51
  • среда
  • 28 августа 2024

Современная Москва – город с молодой энергией

В Москве прошла экспертная сессия "Город молодых: цели и возможности нового поколения москвичей". Участники мероприятия обсудили возможности образования и профессионального роста в столице, а также поддержку молодых профессионалов и развитие цифровой экосистемы.

Как отметил замначальника Мосжилинспекции Евгений Селиверстов, современная Москва - это город с молодой энергией.

И это – результат многолетней работы по поддержке молодежных инициатив, развитию образования, созданию инфраструктуры для молодых предпринимателей, профессионалов, волонтеров, спортсменов и творческих людей. Не случайно в программе нашей команды сразу несколько блоков нацелены на поддержку молодежи: и в экономике, и в образовании, и в спорте мы готовы реализовать новые проекты с участием молодых москвичей", – сказал заместитель начальника Мосжилинспекции Евгений Селиверстов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Штаб "Единой России"
Штаб "Единой России"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.