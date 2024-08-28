В общественном штабе "ЕР" обсудили молодежные проекты

Современная Москва – город с молодой энергией

В Москве прошла экспертная сессия "Город молодых: цели и возможности нового поколения москвичей". Участники мероприятия обсудили возможности образования и профессионального роста в столице, а также поддержку молодых профессионалов и развитие цифровой экосистемы.

Как отметил замначальника Мосжилинспекции Евгений Селиверстов, современная Москва - это город с молодой энергией.

И это – результат многолетней работы по поддержке молодежных инициатив, развитию образования, созданию инфраструктуры для молодых предпринимателей, профессионалов, волонтеров, спортсменов и творческих людей. Не случайно в программе нашей команды сразу несколько блоков нацелены на поддержку молодежи: и в экономике, и в образовании, и в спорте мы готовы реализовать новые проекты с участием молодых москвичей", – сказал заместитель начальника Мосжилинспекции Евгений Селиверстов.

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