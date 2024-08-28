ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Силовики задержали готовивших взрыв диверсантов в Курской области

20:30
  • среда
  • 28 августа 2024

Боевики планировали теракт на нефтехранилище

Группу диверсантов задержали российские силовики в Курской области. Боевики планировали взрыв на нефтехранилище.

Пензенские власти опровергли сообщения о диверсантах ВСУ в регионе
Бойцы Росгвардии находят и уничтожают группы диверсантов в приграничье

По данным РИА Новости, группа передвигалась по территории региона на гражданском легковом автомобиле. У задержанных найдены взрывчатка и детонаторы. Один из них и рассказал о планах устроить теракт.

На 28 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции. За время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли до семи тысяч военнослужащих.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
ЦОС ФСБ России
ЦОС ФСБ России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.