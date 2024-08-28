Силовики задержали готовивших взрыв диверсантов в Курской области

Боевики планировали теракт на нефтехранилище

Группу диверсантов задержали российские силовики в Курской области. Боевики планировали взрыв на нефтехранилище.

По данным РИА Новости, группа передвигалась по территории региона на гражданском легковом автомобиле. У задержанных найдены взрывчатка и детонаторы. Один из них и рассказал о планах устроить теракт.

На 28 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции. За время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли до семи тысяч военнослужащих.

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