Две сотни человек эвакуировались из горящего "Версаля" в Ульяновске

Пострадавших нет

ЧП в торговом центре "Версаль" в Ульяновске. Из-за возгорания в здании пришлось эвакуироваться посетителям и персоналу. Самостоятельно покинули ТЦ около 200 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ульяновской области.

Как передает РИА Новости, информация о пожаре в ТЦ "Версаль" на улице Дворцовой поступила в 18.59 мск. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили эпицентр возгорания - вспышку на кухне в вентиляционной шахте.

Возгорание было оперативно ликвидировано. Пострадавших в результате происшествия нет.

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