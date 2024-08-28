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Две сотни человек эвакуировались из горящего "Версаля" в Ульяновске

20:54
  • среда
  • 28 августа 2024

Пострадавших нет

ЧП в торговом центре "Версаль" в Ульяновске. Из-за возгорания в здании пришлось эвакуироваться посетителям и персоналу. Самостоятельно покинули ТЦ около 200 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ульяновской области.

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Как передает РИА Новости, информация о пожаре в ТЦ "Версаль" на улице Дворцовой поступила в 18.59 мск. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили эпицентр возгорания - вспышку на кухне в вентиляционной шахте.

Возгорание было оперативно ликвидировано. Пострадавших в результате происшествия нет.

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