Telegram обвинили в занижении данных о числе пользователей

Якобы, так мессенджер избегал необходимости исполнять дополнительные правила

Telegram нарушил закон ЕС о цифровых услугах, считают в Брюсселе. В Европейском союзе предполагают, что мессенджер предоставлял контролирующим органам заниженные данные о числе пользователей.

Эксперты подозревают, что приложение занижает свое присутствие в ЕС. Это делается с целью не превышать порог в 45 миллионов пользователей. Крупные онлайн-платформы при превышении этого порога подпадают под действие установленных Брюсселем ограничений, поясняет Financial Times.

По данным издания, в феврале Telegram утверждал, что у него 41 миллионов пользователей в ЕС. Обновленную цифру мессенджер должен был представить в августе, но не сделал этого. Официальные лица Евросоюза заявили в результате, что Telegram нарушает закон о цифровых услугах (DSA). Если истинное число пользователей превышает названную цифру, компания должна отчитываться перед Еврокомиссией и раскрывать некоторую информацию.

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