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Мишустин призвал повышать осведомленность бизнеса о мерах господдержки

22:32
  • среда
  • 28 августа 2024

Премьер встретился с директором Фонда развития промышленности

По поручению президента до 2030 года будет увеличен капитал Фонда развития промышленности на 300 миллиардов рублей. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин на встрече с директором ФРП Романом Петруцей.

Фонд финансирует целый ряд важнейших отраслей экономики - за 10 лет поддержку получили около 1700 проектов на сумму свыше 500 миллиардов рублей. За счет этих средств предприятия могут развивать производства, применять современные цифровые технологические решения.

Как отметил Мишустин, необходимо шире информировать бизнес об инструментах поддержки. В частности, это требуется, чтобы помочь занять ниши, освободившиеся после ухода западных компаний.

"Вы также поддерживаете знания компаний по всем элементам государственной поддержки. Начиная от промышленной ипотеки, кластерной инвестиционной платформы до самого важного – субсидирования кредитов, процентных ставок по кредитам и предоставления специальных инвестиционных контрактов. Необходимо всячески повышать осведомлённость бизнеса о том, какие существуют государственные программы, и, естественно, приоритизировать отрасли, которые крайне важны сегодня для экономического развития", - заявил Михаил Мишустин.

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