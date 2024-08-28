Украинские источники сообщили о ликвидации пилота F-16

Подполковник Алексей Месь, предположительно, погиб вместе с самолетом

Летчик 204-й бригады тактической авиации Вооруженных сил Украины подполковник Алексей Месь погиб в зоне СВО. О ликвидации пилота, который проходил обучение на F-16, сообщает Telegram-канал "Военный обозреватель" со ссылкой на украинские источники.

Ранее сообщалось, что западные страны продолжают обучать летчиков ВСУ управлению истребителями F-16. Курсы проходят в Дании и в американском штате Аризона. Канал публикует фотографию, сделанную во время обучения летчика в США этим летом.

Как утверждают украинские источники, Месь погиб в результате ракетного удара по военному аэродрому Коломыя в Ивано-Франковской области. Предположительно, ударом российского "Искандера" был также уничтожен первый истребитель F-16 в зоне СВО.

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