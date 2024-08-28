Полковник СБУ ликвидирован в результате ракетного удара по Кривому Рогу

Уничтожен пункт временного размещения иностранных наемников

Пункт временного размещения иностранных наемников уничтожен в результате ракетного удара ВС России по Кривому Рогу. Снимки с места происшествия публикует Telegram-канал "Военный обозреватель".

В свою очередь, канал военного корреспондента Евгения Поддубного уточняет, что этим же ударом был ликвидирован кадровый офицер Службы безопасности Украины Сергей Сергийчук. Он командировался в зону так называемой АТО в 2014 году, в 2020 был назначен губернатором Черкасской области. Как отмечаю авторы публикации, за время работы на этом посту отметился рейдерскими захватами и коррупционными скандалами.

Удар ВС России нанесли минувшей ночью. По данным военкоров, всю ночь по Кривому Рогу носились машины скорой помощи, место происшествия было оцеплено украинскими спецслужбами. Факт гибели Сергийчука в результате ракетного удара подтвердило издание "Украинские новости".

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