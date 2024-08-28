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Подполье сообщило об уничтожении складов ВСУ в Сумах

22:33
  • среда
  • 28 августа 2024

Удар пришелся по сортировочной площадке вокзала

ВС России поразили железнодорожную сортировочную станцию в Сумах. Как сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, там распределяют боеприпасы ВСУ.

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Как рассказал Лебедев агентству РИА Новости, в 22.25 в квартирах города Сумы подпрыгнули диваны и столы. Удар пришелся на сортировочную часть железнодорожного вокзала. Там расположены склады, на которых происходит распределение боекомплекта по подразделениям.

О воздушной тревоге и последовавших взрывах в Сумах украинские СМИ сообщили ранее в среду. Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России, областной центр находится примерно в тридцати километрах от государственной границы.

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